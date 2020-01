CDS – Napoli-Barcellona, la vendita dei biglietti procede (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Napoli rischia di perdere Marash Kumbulla. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, gli azzurri si sarebbero rassegnati e l’albanese preferirebbe l’Inter. Con il Verona, invece, c’è l’accordo sulla base di 20 milioni di Euro più bonus. Buone notizie arrivano invece sul fronte della vendita dei tagliandi di Napoli-Barcellona. Il club azzurro non ha fornito dati ufficiali e ha rimandato ANZI a oggi il report iniziale, però a quanto pare dovrebbero essere più o meno 2.000 i biglietti venduti per l’andata degli ottavi di finale in programma al San Paolo il 25 febbraio. Nel frattempo, però, ieri l’head of operations Alessandro Formisano ha ufficializzato un’iniziativa modello discount: “In occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia con l’Inter, per i nostri abbonati i prezzi saranno gli stessi applicati con la Lazio”. Dunque, dai 14 ... calciomercato.napoli

bianca_caimi : RT @it_inter: #Sensi ha un'edema al polpaccio sinistro, si rivedrà probabilmente nel derby o nel match di Coppa Italia contro il Napoli Cds - lalautilautaro : RT @it_inter: #Sensi ha un'edema al polpaccio sinistro, si rivedrà probabilmente nel derby o nel match di Coppa Italia contro il Napoli Cds - cenciooundaa : RT @it_inter: #Sensi ha un'edema al polpaccio sinistro, si rivedrà probabilmente nel derby o nel match di Coppa Italia contro il Napoli Cds -