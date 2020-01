Budget 2020 e piano anticorruzione, ok del Cda Rai. Il Consiglio tornerà a riunirsi il 21 febbraio per decidere i nomi dei prossimi direttori dei Tg (Di venerdì 31 gennaio 2020) Seppur con qualche resistenza, alla fine è arrivato il via libera a maggioranza al Budget 2020 da parte del Consiglio di amministrazione della Rai. Una riunione largamente attesa in cui, tra le altre cose, è stato approvato anche il piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022. Stando a quanto trapela da fonti ben informate, a favore hanno votato l’amministratore delegato Fabrizio Salini e i consiglieri Beatrice Coletti, Rodolfo Laganà e Giampaolo Rossi. Ad astenersi, invece, sono stati Rita Borioni, Igor De Biasio e il presidente Marcello Foa, che avrebbe preferito il rinvio dell’approvazione alla prossima seduta già programmata per il 14 ma che ieri è stata rinviata al 21 febbraio per l’indisponibilità di un consigliere. Una riunione, la prossima, che si preannuncia di fuoco perché, con ogni probabilità, sarà affrontato il nodo delle nomine ai Tg. Per questo nelle ... lanotiziagiornale

