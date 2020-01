Underwater, la recensione: tensione e fantascienza nelle profondità marine (Di giovedì 30 gennaio 2020) La recensione di Underwater, il film di fantascienza/horror ambientato nelle profondità oceaniche con Kristen Stewart e Vincent Cassel. Se leggendo la nostra recensione di Underwater vi chiederete se per caso ci siamo confusi e stiamo parlando di un celebre film uscito più di quarant'anni fa ambientato nello spazio con un alieno assassino, non preoccupatevi: non abbiamo scambiato i titoli delle due pellicole. Il film di William Eubank interpretato da Kristen Stewart e Vincent Cassel infatti deve molto, per atmosfere e narrazione, al famoso film con lo xenomorfo che tutti conosciamo, ma ne prende anche le distanze attraverso lo stile di regia più dinamico e un senso dell'intrattenimento ben diverso, preferendo un sincero e grossolano approccio da film di ... movieplayer

