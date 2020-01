Sfregio del trapper agli agenti: li irride e urina sui loro verbali (Di giovedì 30 gennaio 2020) Gabriele Laganà Il trapper era divenuto tristemente noto a dicembre per essere salito su alcune auto dei carabinieri a Napoli e aver sputato e rovesciato birra sulle vetture Il 23enne trapper lombardo Jordan Jeffrey Baby, al secolo Jordan Tinti, torna sotto la luce dei riflettori per una serie di azioni alquanto discutibili condite da minacce, insulti e promesse di nuove intemperanze contro le forze dell’ordine. Il giovane dal volto tatuato era diventato tristemente noto lo scorso dicembre quando, trovandosi a Napoli per promuovere un suo disco, era salito su alcune auto dei carabinieri parcheggiate nei pressi del Comando provinciale di piazza Carità e aveva sputato e rovesciato un bicchiere di birra sulle stesse vetture. Ma nelle ultime ore, se possibile, il cantante ha compiuto anche di peggio. Forse in cerca di notorietà, il ragazzo si è reso responsabile di altri gesti ... ilgiornale

