Portici, Polizia arresta due “topi d’appartamento”: I NOMI (Di giovedì 30 gennaio 2020) Portici: due 40enni incastrati dalla videosorveglianza per il furto avvenuto lo scorso dicembre in un appartamento di via Pagliano. Ieri mattina, gli agenti del Commissariato P.S. Portici – Ercolano hanno dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Ciro Di Matola e alla misura dell’obbligo di firma giornaliera alla P.G. nei confronti di Ciro Lucarella, entrambi 40enni di Portici, gravemente indiziati in ordine al furto, perpetrato nello scorso mese di dicembre, in danno di una famiglia abitante in via Pagliano a Portici. Nell’occasione, approfittando del momentaneo allontanamento dei proprietari, i ladri si erano introdotti nell’appartamento asportando numerosi oggetti preziosi. Si è subito proceduto ad un sopralluogo insieme con personale di Polizia scientifica e all’acquisizione e visione delle immagini, che hanno ... 2anews

Portici - arrestato truffatore di anziani : ‘Chi lo riconosce contatti la Polizia’ : La Polizia ha arrestato il 38enne Giuseppe Liotti: è accusato di una serie di truffe agli anziani commesse ad agosto 2019 a Portici, in provincia di Napoli. I casi contestati sono cinque, ma la Procura sospetta siano molti di più. Chiunque riconosca il giovane e sia stati da lui truffato è invitato a contattare le forze dell'ordine.Continua a leggere

