Parma un altro colpo di mercato: dopo Radu arriva Caprari, ma può andare via Gervinho (Di giovedì 30 gennaio 2020) Parma attivissimo sul mercato. dopo aver preso il portiere Radu dal Genoa gli emiliani stanno per chiudere due trattative: quelle per l'attaccante Eric Lanini della Juventus Under 23 e per Gianluca Caprari della Sampdoria. Ma può andare via Gervinho, l'ivoriano ha ricevuto un'offerta importante dall'Al-Sadd. fanpage

