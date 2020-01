Olimpia Milano-Bayern Monaco oggi in tv: orario, streaming, programma Eurolega basket 2020 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Scende in campo nella sera di oggi l’Olimpia AX Armani Exchange Milano, impegnata nella ventiduesima giornata di Eurolega il Bayern Monaco, prima squadra affrontata dagli uomini di Ettore Messina all’inizio della campagna europea 2019-2020. Quella sera, per l’Olimpia, fu segnata da molte assenze e da una quasi inevitabile sconfitta per 78-64, contrassegnata da 18 punti di Vladimir Lucic e 16 di Nihad Dedovic. Rispetto ad allora è cambiato molto su entrambi i fronti: da una parte il cambio Mack-Sykes, l’uscita di Aaron White e l’ingresso di Drew Crawford, dall’altra il cambio di allenatore (Oliver Kostic promosso al posto di Dejan Radonjic) e il rientro di TJ Bray e Josh Huestis. Ex della gara è Leon Radosevic, a Milano per due stagioni. Sempre assenti, per i padroni di casa, Riccardo Moraschini (che dovrà aspettare fin dopo la Coppa Italia) e Jeff ... oasport

