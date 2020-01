NBC ordina il pilot di Langdon, sorta di prequel de Il Codice da Vinci, tratto da Il Simbolo Perduto (Di giovedì 30 gennaio 2020) NBC ordina il pilot di Langdon tratto da Il Simbolo Perduto e prequel de Il Codice Da Vinci Nonostante tutte le smentite, le dichiarazioni di voler sviluppare tutto l’anno progetti e nuove serie tv, la pilot season impazza e NBC, CBS, ABC e Fox si stanno organizzando in vista della prossima stagione televisiva. L’ultimo colpo (letteralmente visto che dovrebbe essere il suo ultimo pilot) lo piazza NBC che ha ordinato ufficialmente il pilot di Langdon un drama thriller, tratto dal romanzo di Dan Brown The Lost Symbol – Il Simbolo Perduto. Si era iniziato a parlare del progetto la scorsa estate quando Imagine Television, CBS Tv Studios e Universal Television avevano iniziato a lavorarci ottenendo un primo impegno formale da NBC. La serie è facilmente vendibile come “prequel de Il Codice da Vinci” e anche per questo ha subito scatenato le attenzioni di ... dituttounpop

