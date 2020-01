NBA 2019-2020, i risultati della notte (30 gennaio): Lillard vince un duello mozzafiato con Westbrook, Utah cade a San Antonio (Di giovedì 30 gennaio 2020) Sei le partite che si sono giocate nella notte NBA. La sfida che balza all’occhio per prima non può che essere quella tra Houston Rockets e Portland Trail Blazers, vinta da questi ultimi per 112-125, che ha visto Russel Westbrook e Damian Lillard dare vita ad un duello mozzafiato. Il primo ha fatto registrare una prestazione da 39 punti e 10 rimbalzi, mentre il secondo ha contribuito al successo dei suoi con una tripla doppia da 36, 10 rimbalzi e 11 assist. Nel primo match della serata gli Indiana Pacers hanno superato, dopo un overtime, i Chicago Bulls con il risultato di 106-115. Buona la prima per Victor Oladipo che rientrava dopo quasi un anno di stop. Kyrie Irving, invece, vince il duello tra point guard con Derrick Rose e permette ai suoi Brooklyn Nets di superare 115-125 i Detroit Pistons. Ottengono il successo, per 127-106, anche i Memphis Grizzlies sul campo dei derelitti ... oasport

Eurosport_IT : 'Raccoglierò io il tuo testimone' ???? LeBron James scrive il suo ricordo a Kobe Bryant e gli promette che sarà lui… - Eurosport_IT : Reggio Emilia era come casa sua in Italia. E Reggio Emilia non dimentica. Davanti al palazzo di via Guasco, ci sar… - Eurosport_IT : Kobe è stato l'ispirazione di migliaia di ragazzini che volevano solo giocare a basket. Kobe è stato quello citato… -