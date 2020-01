Mogol apre Casa Siae a Sanremo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Roma, 30 gen. (Adnkronos) – Per il terzo anno consecutivo torna a Sanremo, a pochi passi dal Teatro Ariston, nel cuore della città, Casa Siae, che sarà inaugurata martedì prossimo dal presidente Siae Giulio Rapetti Mogol. Nelle scorse due edizioni del Festival della Canzone Italiana Casa Siae si è affermata come luogo d’incontro in cui autori, artisti, editori, produttori, discografici e giornalisti si confrontano sulle tematiche legate al mondo della musica. L’iniziativa di Siae – Società Italiana degli Autori ed Editori, realizzata in collaborazione con Rai Pubblicità, Radio Rai e iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli, si inserisce nel progetto ‘Tra Palco e città’ di Rai. Quest’anno infatti Piazza Colombo, che tradizionalmente ospita Casa Siae, diventa anche palcoscenico per Sanremo 2020, portando a contatto con il ... calcioweb.eu

