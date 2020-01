Michelle Hunziker: “Con il test della serietà non rido più” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Questo articolo Michelle Hunziker: “Con il test della serietà non rido più” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Michelle Hunziker, stanca delle critiche di chi ritiene che “rida troppo”, decide di fare autoanalisi sottoponendosi al test della serietà, ecco come è andata Michelle Hunziker è conosciuta da tutti per il suo sorriso smagliante, che può essere considerato un suo vero e proprio “marchio di fabbrica” perché in tanti anni di televisione davvero nessuno … youmovies

Paola75478007 : @m_hunziker Ridere fa bene alla salute!!! Michelle continua così che sei super!!!!!!! - infoitcultura : Amadeus: ecco come ha reagito all'attacco di Michelle Hunziker - LadyNews_ : #MaurizioCostanzo attacca #ClaudiaGerini e #MichelleHunziker per il discorso #Sanremo -