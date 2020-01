‘Mettiglielo in bocca…’: Striscia la Notizia porta alla luce la gaffe di Bruno Vespa a Porta a Porta (Di giovedì 30 gennaio 2020) Striscia la Notizia mostra una gaffe di Vespa Come tutti ben sanno domenica scorsa in Emilia Romagna e in Calabria si sono disputate le elezioni regionali. In quell’occasione tutte le maggiori emittenti nazionali si sono occupati dell’argomento politico. Sia a Mediaset che in Rai sono andati in onda degli Speciali elezioni, tra questi anche porta a porta. E proprio il padrone di casa Bruno Vesta ha fatto una gaffe clamorosa che inizialmente è passata inosservata. A portarla alla luce ci ha pensato il tg satirico Striscia la Notizia grazie alle segnalazioni ricevuti dai telespettatori. porta a porta e le Elezioni Regionali 2020 Come accennato prima, domenica 26 gennaio 2020 nello studio di porta a porta, su Rai Uno, il conduttore dello storico talk Bruno Vespa ha seguito in diretta lo spoglio. Era passata da poco la mezzanotte quando il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, ... kontrokultura

KontroKulturaa : 'Mettiglielo in bocca...': Striscia la Notizia porta alla luce la gaffe di Bruno Vespa a Porta a Porta - - iside50 : RT @Libero_official: La gaffe di Bruno Vespa a #portaaporta svelata da #StriscialaNotizia - maria_palamini : RT @Libero_official: La gaffe di Bruno Vespa a #portaaporta svelata da #StriscialaNotizia -