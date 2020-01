Libia, si moltiplicano gli sbarchi in Italia. Trattativa segreta con Tripoli sui flussi (Di giovedì 30 gennaio 2020) A gennaio incrementati del 1000%: oltre 1.200 gli arrivi. In bilico gli accordi di redistribuzione in Europa lastampa

LaStampa : A gennaio incrementati del 1000%: oltre 1.200 gli arrivi. In bilico gli accordi di redistribuzione in Europa. - augusto_amato : Libia, si moltiplicano gli sbarchi in Italia. Trattativa segreta con Tripoli sui flussi - LaStampa : Libia, si moltiplicano gli sbarchi in Italia. Trattativa segreta con Tripoli sui flussi -