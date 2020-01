“Kagana o kazana?” figuraccia con espulsione a L’eredità (Di giovedì 30 gennaio 2020) “Kagana o Kazana?“, figuraccia a L’eredità che, ogni giorno, raccoglie quasi sei milioni di telespettatori. Merito sicuramente della potenza del format, ma anche del conduttore Flavio Insinna che con la sua simpatia e professionalità tiene in piedi il game show più longevo d’Italia. Negli ultimi giorni, abbiamo assistito a due vincite consecutive nella Ghigliottina. Il 28 gennaio 2020, a vincere un montepremi di 10.000 euro è stato Francesco Esposito, proveniente da Sinalunga, in provincia di Siena. Il giorno seguente, abbiamo assistito alla vittoria di Giuseppe Cursio, da Roma, che si è portato a casa ben 50.000 euro. Nella puntata del 30 gennaio c’è stata, purtroppo, l’eliminazione di Francesco. Francesco eliminato dal gioco Francesco Esposito è stato eliminato da L’eredità. Complice per la fuoriuscita dell’ex campione dal gioco, è stata ... kontrokultura

