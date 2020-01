Juventus, è allarme: “ho fatto delle verifiche, Agnelli è furioso” (Di giovedì 30 gennaio 2020) La Juventus si prepara per la partita di campionato contro la Fiorentina, il club bianconero ha intenzione di riscattare il passo falso contro il Napoli, i punti di differneza con l’Inter sono adesso tre. La squadra di Maurizio Sarri è in corsa per tutti gli obiettivi, in campionato guida la classifica, in Coppa Italia ha raggiunto la semifinale mentre in Champions League si appresta al confronto per gli ottavi di finale contro il Lione. Non mancano comunque le critiche ed i problemi per la Juventus, in particolar modo l’ultimo allarme è arrivato direttamente dal giornalista Luca Gramellini attraverso un tweet: “Ho fatto alcune verifiche e la situazione in casa #Juventus non è delle più serene. Agnelli particolarmente irritato. Le parole di Sarri inaccettabili e la gestione del mercato inizia a porre interrogativi anche sull’operato di #Paratici. Tutti ... calcioweb.eu

