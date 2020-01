Ida e Riccardo si sono lasciati di nuovo? Lei torna a UeD e scoppia in lacrime (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ida e Riccardo di nuovo in crisi: lei torna in studio a Uomini e Donne e non riesce a parlare Oggi sono state registrate le nuove puntate del Trono Over e in studio c’era anche Ida Platano. La Dama è tornata per partecipare alla sfilata, ma naturalmente le hanno anche chiesto come andasse la storia … L'articolo Ida e Riccardo si sono lasciati di nuovo? Lei torna a UeD e scoppia in lacrime proviene da Gossip e Tv. gossipetv

zazoomblog : Ida Platano torna a Uomini e Donne senza Riccardo: solo lacrime ma nessun commento e la crisi è dietro l’angolo -… - Caustica_mente : Leggo dalle anticipazioni del Trono Over #uominiedonne che torna Ida (in crisi con Riccardo). Io così - zazoomblog : ‘Uomini e Donne’ è (di nuovo) crisi tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri! - #‘Uomini #Donne’ #nuovo) #crisi… -