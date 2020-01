Gf Vip, Adriana Volpe trema: Giancarlo Magalli entra nella Casa? - (Di giovedì 30 gennaio 2020) Novella Toloni L’atteso confronto fra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe potrebbe avvenire presto. Il settimanale "Oggi" anticipa che il conduttore sarebbe in trattative con la produzione del reality per entrare nella Casa Il Grande Fratello Vip starebbe per mettere a segno un grosso colpo. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate dalla rivista "Oggi", Giancarlo Magalli potrebbe entrare presto nella Casa del Gf Vip. Il popolare conduttore Rai sarebbe in trattative con la produzione per varcare la porta rossa e confrontarsi – faccia a faccia una volta per tutte - con Adriana Volpe. Se la sua presenza venisse confermata in una delle prossime puntate si tratterebbe di un vero e proprio colpo di scena. Tra accuse e recriminazioni, Giancarlo Magalli e Adriana Volpe non hanno mai avuto un confronto diretto dopo la lite avvenuta davanti alle telecamere de "I Fatti Vostri" anni fa. ... ilgiornale

