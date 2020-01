Coronavirus, Oms dichiara emergenza globale: “Limitare la diffusione” (Di giovedì 30 gennaio 2020) L’Oms ha classificato l‘epidemia di Coronavirus nCoV 2019 un’emergenza sanitaria di livello globale. Nel suo ultimo rapporto del 24 gennaio l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha infatti riconosciuto la situazione come molto seria e definito alti, sia a livello regionale che globale, i pericoli derivanti dal Coronavirus nato nella città di Wuhan, in Cina. Il rapporto rettificava un precedente valutazione dell’organizzazione, che definiva moderato il rischio comportato dalla malattia. notizie

