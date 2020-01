Coronavirus, la beffa delle mascherine: “Sono prodotte in Cina, a Wuhan” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Coronavirus, la beffa delle mascherine: “Sono prodotte in Cina, a Wuhan”Sulla confezione di alcune mascherine filtranti che stanno andando a ruba in questi giorni nelle grandi città come Roma e Milano, c’è scritto a chiare lettere: distribuita da “Farmac Zabban Spa Calderara di Reno-Bologna”, prodotta in “Cina, Wuhan”“.Indossare una mascherina è tra le raccomandazioni consigliate dal Ministero della Salute per proteggersi dal Coronavirus, il virus arrivato dalla Cina che sta contagiando sempre più persone nel mondo compresa l’Europa. A causa della psicosi di questi giorni molte persone soprattutto a Roma stanno acquistando le protezioni per il viso per evitare un eventuale contagio. Come riporta il Tempo , molte farmacie della Capitale sono state inondate di richieste di mascherine tanto che in alcuni esercizi sono esaurite. “Siamo rimasti solo con 60 pezzi – racconta la dottoressa ... notiziepress

