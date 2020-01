Chi è Delphine Boël, la figlia segreta dell’ex re Alberto II del Belgio (Di giovedì 30 gennaio 2020) Delphine Boël è la figlia di Alberto II, ex re del Belgio. A confermarlo il test del DNA, arrivato dopo anni di battaglie legali e scontri a distanza. La donna, 51 anni, sarebbe nata dalla relazione clandestina fra il reale e la baronessa Sybille de Selys Longchamps, che è stata amante del monarca per moltissimi anni. Classe 1969, Delphine è un’artista multimediale e sino a quando aveva 18 anni è stata convinta che suo padre fosse Jacques Boël, erede di una dinastia industriale. Poi la scoperta fatta nel 1986, due anni dopo che sua madre decise di interrompere la love story clandestina con re Alberto II. La Boël ha svelato di aver cercato più volte, in privato, di contattare l’ex sovrano, ma di aver sempre ricevuto un “no” come risposta. Da qui la decisione di fare una confessione pubblica, nel 2005, e di ricorrere alle vie legali per ottenere un ... dilei

