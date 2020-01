Calciomercato, sorprese di Inter e Milan. La decisione di Criscito, i nomi per la Samp e gli annunci dell’Atalanta (Di giovedì 30 gennaio 2020) Venerdì alle 20 si chiude la finestra di Calciomercato, utime ore caldissime per le dirigenze che si preaparano a completare le rose per la seconda parte di stagione. Si muovono le big ma non solo operazioni anche per le medio-piccole, ecco tutti i dettagli nel riepilogo di giornata. ESTERO E NON SOLO – E’ asta per Giroud. Non solo Inter, Lazio e Tottenham, secondo il Daily Mirror anche il Newcastle si è fatto avanti per l’attaccante. Ulteriore pretendente, sempre secondo il Mirror, il Napoli di Gattuso, che potrebbe offrire in cambio Dries Mertens. Sembra sfumare dunque il colpo per il club nerazzurro che nelle ultime ore ha contattato il Genoa per Pandev ma spunta anche il nome di Slimani. Valon Berisha è un nuovo giocatore del Fortuna Dusseldorf. La Lazio ha ceduto il centrocampista norvegese, naturalizzato kosovaro, al club che milita in Bundesliga con la ... calcioweb.eu

