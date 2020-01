Calciomercato Roma: ufficiale la cessione in prestito di Florenzi (Di giovedì 30 gennaio 2020) Calciomercato Roma: ufficiale la cessione in prestito fino a giugno di Alessandro Florenzi al Valencia Alessandro Florenzi è un nuovo giocatore del Valencia. ufficiale la cessione in prestito fino a giugno alla squadra spagnola. L’acquisto del terzino italiano è stato presentato dal club con un simpatico video che rimanda alla famosa serie “La casa de Papel”. Allo stesso tempo, è arrivato anche l’annuncio della Roma. calcionews24

