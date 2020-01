Calciomercato Milan, Ricardo Rodriguez al PSV. La nota del club (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ricardo Rodriguez saluta il Milan: ufficiale il suo trasferimento al PSV Eindhoven. Ecco i dettagli del passaggio Il Milan ha ufficialmente ceduto in prestito il terzino Ricardo Rodriguez al PSV. Ecco i dettagli dell’accordo, rivelati dal comunicato ufficiale degli olandesi. «Il PSV si è rafforzato con l’esperto difensore di sinistra Ricardo Rodriguez. Il nazionale svizzero ha messo la sua firma giovedì sera con un contratto che lo collega al club fino alla fine della stagione. PSV prende in prestito lo svizzero di 27 anni con origini spagnole e cilene dall’AC Milan per i prossimi sei mesi». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

