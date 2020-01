Alzheimer, il mix di frutta e verdura che protegge dal rischio (Di giovedì 30 gennaio 2020) Flavonoli: ricordate questo nome, e magari consumate regolarmente alimenti che li contengono. Questa semplice misura, che si traduce in un’assunzione regolare di frutta e verdura insieme a qualche tazza di tè senza concentrare l’attenzione su un unico alimento, è risultata associata (quindi non esiste un sicuro rapporto causale) alla riduzione del rischio futuro di sviluppare la malattia di Alzheimer. Non si tratta, sia chiaro, di una certezza. Ma l’ipotesi viene dalla scienza, sia pure se su numeri che non consentono di trarre conclusioni definitive ma solo di offrire interessanti suggestioni. E va tenuta in considerazione. Lo studio americano A puntare l’assunzione sui flavonoli, composti antiossidanti che fanno parte della categoria più ampia dei flavonoidi, è una ricerca pubblicata su Neurology e condotta dall’equipe di Thomas M. Holland, dell’Università Rush di Chicago. L’indagine ... dilei

