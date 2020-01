Trono Over, anticipazioni: segnalazione e accuse su Armando (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nuove anticipazioni riguardano il Trono Over di Uomini e Donne. Il cavaliere Armando Incarnato ha una relazione con una ventenne? Ecco tutti i dettagli. anticipazioni del Trono Over: Armando Incarnato di nuovo sotto accusa Sembra non esserci pace per Armando Incarnato, uno dei protagonisti più discussi del Trono Over. Nel corso della registrazione delle ultime puntate di Uomini e Donne, infatti, sembra che si sia trovato di nuovo al centro di un presunto scandalo. E proprio nella puntata che dovrebbe andare in onda il 29 gennaio, si trOverà al centro dello studio per dare ulteriori spiegazioni. Secondo le anticipazioni che circolano sul web, dunque, Veronica accuserà pubblicamente Armando, portando in studio una segnalazione che ha ricevuto. La dama, infatti, dirà che il cavaliere intrattiene una relazione con una ragazza appena ventenne fuori dal programma. Veronica si mostrerà ... velvetgossip

italiaserait : Uomini e donne, chi è Alessia del trono over: età della dama che Tina ha paragonato al Ken umano… - volo5olo : ditemi che ci sarà il trono over oggi #uominiedonne - fainformazione : Mattia Ciardo di Uomini e Donne, biografia: chi è, età, altezza, peso, figli, moglie, Instagram e vi Mattia Ciardo… -