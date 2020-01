Stato-Regioni: ok uscita della Regione Lazio dal commissariamento in sanità (Di mercoledì 29 gennaio 2020) In conferenza anche il presidente Zingaretti. “La conferenza Stato Regioni, presieduta dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha dato il via libera all’attivazione della procedura, per la Regione Lazio, per l’uscita dal commissariamento in sanità”. Lo rende noto in una nota l’ufficio stampa del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia. “La conferenza Stato Regioni, a cui ha partecipato anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha espresso parere favorevole alla delibera della giunta regionale sulla presa d’atto e recepimento del ‘Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del servizio sanitario regionale 2019-2021’ conclude la nota. L'articolo Stato-Regioni: ok uscita della Regione Lazio dal commissariamento in sanità proviene da ... romadailynews

