Sanremo 2020: Riki diffonde 20 secondi della cover, ma non viene espulso (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Secondo quanto dichiarato da Striscia la Notizia, uno dei cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo avrebbe potuto rischiare la squalifica. Stiamo parlando di Riki, che su Instagram ha intonato la cover che porterà sul palco dell'Ariston, sebbene sia vietato dal regolamento. L'organizzazione del Festival ha garantito che i 20 secondi del video, subito cancellato, non possono essere considerati motivo di espulsione. fanpage

