Safilo: ricavi 2019 crescono del 3,1% a 939 mln (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Milano, 29 gen. (Adnkronos) – Nel 2019 le vendite nette delle attività in continuità di Safilo si sono attestate a 939 mln, in crescita del 3,1% a cambi correnti e dello 0,9% a cambi costanti, rispetto ai 910,7 mln registrati nel 2018. Nel 2019, la performance a cambi costanti dei ricavi wholesale è risultata in crescita del 3,2% in Europa, mentre è rimasta leggermente negativa, dello 0,6%, in Nord America, nonostante il recupero registrato dal mercato nel quarto trimestre. “Sono risultati significativi i progressi in Asia, in crescita del 19,2% a cambi costanti”, spiega il gruppoLa performance wholesale dell’anno è stata trainata dai buoni risultati ottenuti con i principali marchi di proprietà: Carrera, Polaroid e Smith, in crescita complessivamente del 5,7% a cambi costanti, e dalle performance positive dei principali marchi in licenza.L'articolo Safilo: ... calcioweb.eu

Safilo ricavi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Safilo ricavi