Ivan Gonzalez deluso da Clizia Incorvaia: “Non me l’aspettavo” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Ivan Gonzalez spiazzato dalla confessione di Clizia Incorvaia: lo sfogo L’altra sera Clizia Incorvaia, parlando con Paola Di Benedetto nella suite della casa del GF Vip, non ha speso parole al miele nei confronti di Ivan Gonzalez. Difatti, secondo la modesta opinione dell’ex moglie di Francesco Sarcina, il ragazzo di origini spagnole avrebbe cercato di corteggiarla solo per strategie di gioco. Questa confessione è arrivata anche alle orecchie del ragazzo, il quale si è sfogato poco fa su instagram: “Non avevo bisogno di creare una storia d’amore…Mi dispiace sentire proprio questo da Clizia…Sono sorpreso…Davvero non me l’aspettavo…” Successivamente Ivan Gonzalez ha anche aggiunto di aver avuto la stessa sensazione degli altri inquilini sul loro rapporto: “Anch’io pensavo che tra noi gli sguardi fossero ... lanostratv

