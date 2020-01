Intervista a Ester Campese (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ester Campese se pur con allegria e apparente spensieratezza, resta persona con solidi valori e piedi ben concretamente a terra sapendo che dietro ogni cosa ci sono sempre studio, costruzione ed un percorso mai improvvisato. Nulla viene mai regalato ed ogni cosa si presuppone impegno e qualche sacrificio. Ester quale è il bilancio della esposizione della tua opera a Palazzo Morando? Sono stata felicissima di partecipare a questa iniziativa, che fra l’altro ha avuto anche molta risonanza mediatica, ma cosa più importante è che ho contezza di aver potuto partecipare e prendere parte ad un progetto valido e serissimo che porta beneficio su più fronti e che rientra in una cornice di reinserimento di persone nella società. Questa iniziativa, fin dalle prime battute, mi ha regalato tante emozioni. So che sull’abito esposto a Palazzo Morando, in cui è stato incastonato il mio dipinto, ci ... romadailynews

ester_mercuri : RT @here_forOt5: Sto vedendo l'intervista della Segre a Che Tempo Che Fa e fa male vedere il suo sconforto quando dice che purtroppo quando… - CeciliaBrizzi : Grazie ad Alex Contedini per l'ampio risalto dedicato a 'Fermenti Lattici', lo spettacolo di Ester Palma Giovanna B… -