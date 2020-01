Incredibile De Rossi: si è travestito per vedere il derby – VIDEO (Di mercoledì 29 gennaio 2020) De Rossi e la Roma, un legame indissolubile che l’addio ai colori gialloRossi sancito la scorsa stagione non ha affatto scalfito. La riprova,ulteriore, si è avuta domenica scorsa in occasione del derby Lo aveva annunciato lo scorso maggio nel corso della conferenza stampa d’addio alla Roma a Trigoria. Un giorno – disse De Rossi – … L'articolo Incredibile De Rossi: si è travestito per vedere il derby – VIDEO proviene da www.inews24.it. inews24

