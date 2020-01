Emma Marrone ospite a Sanremo 2020: è ufficiale (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Emma Marrone sarà ospite a Sanremo 2020, adesso è ufficiale: canterà sul palco sul palco del Festival e presenterà anche il film Gli anni più belli di Gabriele Muccino. Emma Marrone sarà ospite a Sanremo 2020: la notizia adesso è ufficiale e la RAI conferma che la cantante salentina sarà al Festival per una una performance musicale, sia come protagonista dell'ultimo film di Gabriele Muccino, che sarà presentato all'Ariston. Come annunciato in conferenza stampa da Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo 2020, Emma Marrone sarà, in duplice veste, ospite della serata di apertura del Festival della Canzone Italiana, martedì 4 febbraio. - si legge nel comunicato RAI - Vincitrice del Festival di Sanremo 2012 con il brano Non è l'inferno, co-conduttrice nell'edizione del Festival di Sanremo 2015 al ... movieplayer

