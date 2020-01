Emma Marrone: “la mia prima volta da ospite a Sanremo” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Questo articolo Emma Marrone: “la mia prima volta da ospite a Sanremo” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La cantante pugliese Emma Marrone per la prima volta nella sua carriera musicale parteciperà al Festival di Sanremo in qualità di ospite. Periodo intenso per Emma Marrone che sarà ospite sul palco dell’Ariston alla serata inaugurale del Festival di Sanremo in onda martedì 4 febbraio su Rai 1. La cantante salentina ha partecipato più volte … youmovies

