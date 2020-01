Conti pubblici, Fmi: “Nel 2019 attuazione delle politiche fiscali migliore del previsto. Ridurre cuneo con entrate Iva e più tasse sulle case” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) In Italia “nel 2019 l’attuazione delle politiche fiscali è stata migliore del previsto, contribuendo al miglioramento del sentiment dei mercati”. Lo sottolinea il Fondo Monetario Internazionale nella dichiarazione finale della missione incaricata di redigere il rapporto annuale sull’Italia. Lo staff dell’Fmi osserva come “un impegno costruttivo” con la Commissione Ue ha contribuito a evitare l’avvio di una procedura per deficit eccessivo. Al giudizio cautamente positivo contribuiscono anche “una attuazione di bilancio prudente nonostante il lancio di nuovi programmi sociali” come Quota 100 e il Reddito di Cittadinanza e entrate fiscali più alte del previsto. Seguono le indicazioni usuali: un “pacchetto ampio di riforme” per “liberalizzare i mercati e decentralizzare la negoziazione salariale” e una ulteriore riduzione ... ilfattoquotidiano

