Cimice asiatica, dopo la frutta colpiti anche i cereali: danni per 740 milioni (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Migliaia di agricoltori Coldiretti in piazza a Verona: le aziende rischiano di chiudere, manifesteremo a Bruxelles. Bellanova: si può usare la vespa samurai per combatterle ilsecoloxix

