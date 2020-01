Chi è Rosella Tonti, la preside di Norcia premiata da Mattarella – VIDEO (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Rosella Tonti, la preside di Norcia premiata da Mattarella: chi è la dirigente scolastica umbra diventata il simbolo della rinascita post sisma. Ci sono gesti ordinari che però – visti in un contesto straordinario – assumono particolare rilevanza. Come quello di Rosella Tonti, una dirigente scolastica umbra in prima fila dopo il sisma del 2016. … L'articolo Chi è Rosella Tonti, la preside di Norcia premiata da Mattarella – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

Rosella_Bnr : @Helliot_Spencer Ho letto superficialmente credendo fosse un sondaggio sul chi vince, e ho votato quell’altra! Scus… - Rosella_Bnr : RT @amnestyitalia: I #decretisicurezza hanno peggiorato il sistema di accoglienza in Italia e generato ghettizzazione e povertà. Oggi chi c… -