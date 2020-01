C’è il trailer della seconda stagione di Narcos: Messico (Di mercoledì 29 gennaio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=ttj4DpFdkG0 È in arrivo una tempesta bianca, o almeno questa è la minaccia (o la promessa?) che si sente nel primo trailer ufficiale della seconda stagione di Narcos: Messico. I nuovi episodi della serie Netflix dedicata al narcotraffico torna nella sua ambientazione messicana, dopo le prime tre stagioni colombiane dedicate alla vita di Pablo Escobar. Ora, appunto, il focus si sposta sui cartelli della droga del Messico mentre – negli anni Ottanta – raggiungono il picco della loro espansione, in particolare quello di Guadalajara guidato da Miguel Ángel Félix Gallardo, il boss interpretato da Diego Luna. Come si intuisce dal video di anticipazione, Gallardo è al massimo del suo successo progettando ambiziosi piani di invasione del territorio americano con la sua cocaina. Vediamo il boss mentre sfida apertamente i suoi nemici, da una parte gli americani e ... wired

