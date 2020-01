Arrestata ex consigliere del Lazio, accusata di estorsione con metodo mafioso (Di mercoledì 29 gennaio 2020) i poliziotti della Squadra mobile di Latina hanno arrestato Gina Cetrone, coordinatrice regionale del Lazio per “Cambiamo! con Toti”, e altre 4 persone. Gli arrestati sono accusati a vario titolo, di estorsione, atti di illecita concorrenza e violenza privata aggravati dal metodo mafioso, riferisce AdnKronos. Gli altri arrestati sarebbero Armando, Gianluca e Samuele Di Silvio e Umberto Pagliaroli, spiega l’agenzia di stampa. Arrestata Gina Cetrone Il gip Antonella Minunni spiega nell’ordine cautelare: “Gina Cetrone e il marito si sono rivelati i soggetti scaltri e pericolosi che non hanno avuto alcuno scrupolo nel ricorrere in diverse occasioni ai Di Silvio per inibire e condizionare l’attività imprenditoriale di un concorrente e per interferire sull’andamento della campagna elettorale“. Nell’aprile del 2016, Cetrone e il marito erano creditori di un imprenditore di origini ... thesocialpost

giornalettismo : 'Estorsione aggravata dal metodo mafioso': con questa accusa è stata arrestata l'ex consigliere regionale nel… - LaStampa : In carcere Gina Cetrone, ex consigliere regionale. Lei e gli altri sono accusati di estorsione, atti di illecita co… - senia65 : Arrestata Gina Cetrone, ex consigliere regionale del Pdl nel Lazio -