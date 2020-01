Arnault: “Milan? No, grazie. E’ un mistero italiano. Anche i calciatori mi hanno contattato per sapere” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La Gazzetta dello Sport riporta l’ennesima smentita di Bernard Arnault ad un suo interesse a comprare il Milan. Ieri le sue ultime esternazioni, con le quali ha parlato di “mistero italiano”. «Non abbiamo mai parlato né pensato in termini operativi di investire in un club come il Milan, per quanto prestigioso. Questa storia è una sorta di mistero. Ammiro molto il Milan, un club formidabile con giocatori straordinari. Tra l’altro alcuni di loro mi hanno contattato personalmente per sapere cosa stesse succedendo. Ma è la sesta o settima volta negli ultimi sette mesi che devo smentire di aver avuto una conversazione o un interesse operativo per comprare questo club magnifico. Spero che basti, Anche se temo che i giornali scriveranno adesso che sono davvero interessato. Forse è solo un mistero italiano». Arnault ha continuato: «Non so da dove nascano queste voci. Ad un ... ilnapolista

