Alexander Zverev: “Se dovessi vincere gli Australian Open donerò i 2,5 milioni di euro alla popolazione” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Alexander Zverev ha sconfitto Stan Wawrinka e si è qualificato alle semifinali degli Australian Open 2020, primo Slam della stagione di tennis. Il tedesco ha sconfitto lo svizzero in rimonta dopo aver perso il primo parziale e si è così garantito la possibilità di tornare sul cemento di Melbourne nella giornata di venerdì 31 gennaio per affrontare il vincente della sfida tra lo spagnolo Rafael Nadal e l’austriaco Dominic Thiem. L’attuale numero 7 al mondo è per la prima volta in una semifinale di uno Slam e ha ribadito ancora una volta quello che aveva dichiarato alla vigilia dellevento: “donerò tutti i guadagni alla popolazione Australiana colpita dagli incendi nel caso in cui dovessi vincere il torneo. Con i 2,55 milioni di euro che guadagnerei potrei comprarmi delle automobili ma ci sono persone che ne hanno bisogno per le loro case“. Il 22enne è stato molto ... oasport

