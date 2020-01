Volley, Francesca Piccinini fuori dal giro azzurro. Il ct Mazzanti difende le idee di un progetto di lunga durata (Di martedì 28 gennaio 2020) Francesca Piccinini è tornata in quella che è una chiara, splendida ammissione di dipendenza da Volley giocato. Per ora non si è ancora vista in campo ma sei mesi di inattività non sono semplici per chiunque, figurarsi per chi aveva deciso di appendere le scarpe al chiodo per limiti di età. L’usura del fisico è uno dei rischi di questa scelta e Francesca Piccinini non lascia niente al caso, quindi quando sarà pronta potrà essere chiamata in causa per aiutare Busto Arsizio a provare a raggiungere vette insperate, sia in Europa che, soprattutto, in Italia dove, assieme a Novara, sembra l’unica alternativa credibile alla corazzata Conegliano. Francesca Piccinini può aiutare Busto Arsizio, ma non potrà essere utile alla causa azzurra, almeno secondo quanto dichiarato dal tecnico Davide Mazzanti qualche giorno fa. Niente azzurro, niente Olimpiadi, sogni spenti ancora prima che si ... oasport

