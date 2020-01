Venezia omaggia l’Arte Fluxus, espone anche l’irpino Vella (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiAvellino – C’è anche l’avellinese Generoso Vella tra i partecipanti alla mostra che celebra il Movimento Fluxus ,in programma dal 1° al 13 febbraio presso la Galleria Visioni d’arte , in Campo del Ghetto Novo a Venezia. La collettiva, a cura di Adolfina De Stefani, sara’ inaugurata il 13 febbraio in occasione della presenza in Italia dell’Artista Fluxus Coco Gordon che presenterà in galleria l’installazione “Exploding red piano keyboard”. L’esposizione accoglie opere di diversa provenienza di dimensioni 30 x 30 cm. “Nel 1961 – scrive la critica d’arte Asia Rota – George Maciunas fonda il movimento Fluxus “caratterizzato da una totale apertura del linguaggio artistico a tutti i materiali del mondo e a tutti i flussi dell’esistenza”, si tratta non solo di opere ... anteprima24

