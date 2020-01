Vanessa Incontrada, Come una madre: “Ho dovuto fare una cosa bruttissima” (Di martedì 28 gennaio 2020) Anticipazioni Come una madre, Vanessa Incontrada: “Mi sono sentita in colpa da morire” Domenica 2 febbraio andrà in onda, in prima serata su Rai1, la prima puntata di Come una madre con Vanessa Incontrada. E’ la storia di Angela, un’assistente sociale che dopo la morte del figlio e la separazione dal marito decide di rifugiarsi su un’isola. Qui Elena le affiderà i suoi figli. Dopo poco tempo Elena viene ritrovata morta e Angela viene accusata dell’omicidio. Vanessa Incontrada, intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato un episodio accaduto sul set con i due piccoli attori che recitavano accanto a lei: “Ho dovuto fare una cosa bruttissima. Tancredi e Crystal dovevano girare una scena drammatica ma continuavano a ridere. Così prima ho parlato con il regista e i loro genitori. Quindi li ho sgridati in modo brusco e siamo ... lanostratv

dantonio_luca : RT @MMirella28: #5minutidironia I vestiti di quando avevo 20 anni non mi entrano più,ma i sogni,quelli mi stanno ancora tutti benissimo( V… - Romeo5277 : RT @MMirella28: #5minutidironia I vestiti di quando avevo 20 anni non mi entrano più,ma i sogni,quelli mi stanno ancora tutti benissimo( V… - GabryAnton : Ma che ci fa Marco Columbro accanto ad #Amadeus? Strano anche vedere Vanessa Incontrada tra Piero Pelù e Junior Cal… -