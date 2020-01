Thomas Markle: “Sono pronto a testimoniare contro Meghan” (Di martedì 28 gennaio 2020) Thomas Markle: “Sono pronto a testimoniare contro Meghan” Buckingham Palace è ormai un lontano ricordo per Harry e Meghan. I Duchi di Sussex sono pronti a lasciarsi alle spalle la vita di corte e cominciare una nuova avventura in Canada, insieme al piccolo Archie. Ma c’è chi non è proprio entusiasta della piega degli eventi, come Thomas Markle, il papà di Meghan, che torna alla riscossa. Da anni, la faida tra padre e figlia ha fatto discutere tutti i tabloid del mondo. Nonostante gli accordi ormai presi con la Regina Elisabetta e Buckingham Palace, la pace sembra essere lontana per la duchessa di Sussex, minacciata proprio dal padre: quest’ultimo infatti ha dichiarato di essere disposto a rilasciare un’intervista al mese fino a quando la figlia non deciderà di chiamarlo per presentargli marito e figlio. E ne avrebbe di cose da raccontare, dichiarazioni che ... tpi

