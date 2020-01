Sovranisti, apre a Salerno il primo circolo campano (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – I Sovranisti salernitani si organizzano. “Il circolo SO.R.E.L. (Quaderni di Socialità Responsabilità Economia Lavoro) intende offrire uno strumento trasversale per attualizzare i temi della partecipazione, del lavoro, della produzione e della democrazia diretta; SO.R.E.L. mette radici al sud aprendo il suo primo circolo territoriale in Campania” si legge nella nota che annuncia la costituizione dell’organismo politico-culturale. Logo accattivante, colori non casuali, a guidare la postazione campana sarà il salernitano Luca Lezzi (in foto il primo a destra in una recente riunione con Francesco Giubilei – terzo – e Alessandro Mazzetti – quarto), animatore culturale e già autore di scritti sul sindacalismo rivoluzionario di Corridoni e sul socialismo del ventunesimo secolo in Sudamerica. Con Lezzi nella prima ... anteprima24

