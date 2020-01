San Giovanni, 44enne ubriaco interrompe la messa (Di martedì 28 gennaio 2020) Roma – Un cittadino romeno di 44 anni, completamente ubriaco, è salito sull’altare e ha interrotto la celebrazione della messa urlando frasi sconnesse in romeno. Il soggetto è stato fermato dai Carabinieri di San Giovanni, intervenuti sul posto dopo l’arrivo di alcune segnalazioni da parte di alcuni fedeli, che stavano seguendo la funzione religiosa serale presso la chiesa Santi Antonio da Padova e Annibale Maria di Francia in piazza Asti. Tutti i presenti, parroco compreso, sono rimasti basiti dallo show messo in scena dall’uomo ubriaco, show che è andato avanti per dieci minuti prima dell’intervento delle Forze dell’Ordine. L’uomo è stato fermato e portato in ospedale, per poi essere denunciato con l’accusa di turbamento delle funzioni religiose. L'articolo San Giovanni, 44enne ubriaco interrompe la messa proviene da RomaDailyNews. romadailynews

