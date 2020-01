Salvini a Napoli a 5 giorni dalle suppletive: assist a Ruotolo, sardine pronte (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un bell’assist quello fornito da Matteo Salvini a Sandro Ruotolo. Il leader della Lega oggi ha annunciato la sua presenza a Napoli, il prossimo 18 febbraio, per “liberare Napoli da De Magistris e De Luca”. Dopo la sconfitta in Emilia-Romagna, Salvini come suo costume rilancia e sceglie una data non casuale per la sua prossima visita a Napoli. Il 23 febbraio, infatti, cinque giorni dopo, i cittadini partenopei andranno alle urne per eleggere un senatore, dopo la scomparsa di Franco Ortolani, eletto nel collegio uninominale per il M5s nel marzo 2018. Le suppletive sono ad altissimo rischio-astensione: si tratta di una elezione particolare, non pubblicizzata dai media, eppure importantissima considerata la maggioranza risicata che sorregge il governo di Giuseppe Conte a Palazzo ... anteprima24

