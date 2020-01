Rivoluzione Scolastica, Niente Compiti a Casa e Banchi da Due in Aula il Nuovo Metodo Sperimentato in un Scuola Primaria a Milano (Di martedì 28 gennaio 2020) A Milano si sta sperimentando un Metodo didattico innovativo che Rivoluzionerà l’organizzazione Scolastica, a beneficiarne sono prima di tutto gli alunni i quali si ritroverebbero a fare più ore a scuola e meno a Casa. Presso l’Istituto Ciresola di Brianza alcune classi elementari stanno svolgendo attività scolastiche in maniera del tutto insolita rispetto al Metodo tradizionale, tale proposta didattica proviene direttamente dal Ministero dell’Istruzione. Tale Metodo consiste nella mancata assegnazione di Compiti a Casa, ne quotidianamente ne durante le varie feste annuali, ma lo studio delle materie verrà diviso in modo differente. Il Nuovo piano didattico si svolgerà dedicando una settimana a materie umanistiche e l’altra totalmente a materie scientifiche, questo permetterà più sinergia tra gli insegnanti che potranno fare più integrazioni di argomenti. Gli ... youreduaction

