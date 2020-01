Pupo sul Grande Fratello Vip: “Da concorrente? Impensabile” (Di martedì 28 gennaio 2020) Ad un passo dal debutto della 70esima edizione del Festival di Sanremo, c’è chi non nasconde una sorta di dispiacere nel non aver ricevuto un invito. Pupo avrebbe tanto voluto essere all’Ariston quest’anno per celebrare una data che per lui è molto importante. Il cantante lo ha dichiarato in un’intervista recente rilasciata alla rivista NuovoTv. Tuttavia lo stesso Pupo non si perde d’animo, dopotutto non ha nemmeno il tempo di ragionare sulla mancata occasione di Sanremo, poiché ha da assolvere al ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. I 40 anni di “Su di Noi” Questo 2020 per Pupo cade una ricorrenza molto speciale: la canzone Su Di Noi festeggia i suoi primi 40 anni. Il brano, scritto da Paolo Barabani e Donatella Milani, fu presentato al Festeival di Sanremo del 1980. Per Pupo sarebbe stato davvero meraviglioso festeggiare questo anniversario lì dove tutto è ... thesocialpost

