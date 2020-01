Ponticelli, arrestato latitante in fuga da oltre 20 anni (Di martedì 28 gennaio 2020) L’uomo, di origini albanesi, era ricercato dal 1998, dopo due condanne definitive: dovrà scontare 8 anni di carcere per traffico internazionale di droga. Ponticelli Era latitante da più di 20 anni, dopo due condanne definitive (per traffico internazionale di droga) emesse dai tribunali di Cuneo e Siena. Sabato mattina nel quartiere Ponticelli di Napoli i poliziotti della Squadra Mobile di Cuneo e Napoli (insieme ai colleghi dello Sco) hanno arrestato Mihallaq Boraku, 49 anni, origini albanesi. Ora è in carcere a Secondigliano per scontare una condanna definitiva a 8 anni e 4 mesi. Nel Cuneese era stato fermato nel ’98 insieme a un albergatore di Bra, un impiegato di Farigliano e alcuni connazionali: viveva a Bra dove aveva costruito una rete che “importava” la droga dall’Albania alla Puglia in gommone poi fino in Piemonte. Era l’operazione ... 2anews

